Актрисе Светлане Немоляевой стало плохо с сердцем на съёмках ремейка «Буратино»

У артистки подскочило давление и закружилась голова, она едва не потеряла сознание. Врачи оказали помощь и порекомендовали обратиться в поликлинику. Спустя час съёмки возобновились. Немоляева рассказала Mash, что причиной ухудшения состояния стали проблемы с сердцем, но прерывать рабочий график она не собирается. Завтра отыграет спектакль в театре Маяковского.