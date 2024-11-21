Актрисе Светлане Немоляевой стало плохо с сердцем на съёмках ремейка «Буратино»

У артистки подскочило давление и закружилась голова, она едва не потеряла сознание. Врачи оказали помощь и порекомендовали обратиться в поликлинику. Спустя час съёмки возобновились. Немоляева рассказала Mash, что причиной ухудшения состояния стали проблемы с сердцем, но прерывать рабочий график она не собирается. Завтра отыграет спектакль в театре Маяковского.
Месяц назад Светлана Владимировна обратилась к врачам с симптомами, похожими на ковид: слабость, кашель, насморк и температура. Вирус не подтвердился, ей диагностировали острую инфекцию верхних дыхательных путей, назначили лечение и выдали больничный. Но даже тогда Немоляева продолжала выступать.
Для справки: «Буратино» снимает режиссёр Игорь Волошин. Главные роли в картине сыграют Виталия Корниенко, Александр Яценко, Анастасия Талызина, Рузиль Минекаев и Марк Эйдельштейн.