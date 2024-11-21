В Севастополе мужчину придавило упавшим деревом

«Поступил такой вызов: падение дерева. На месте был найден мужчина. Состояние его средней тяжести. Он доставлен в приемное отделение 1-й городской больницы», — рассказали в ведомстве.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что мужчину придавило упавшим деревом в районе остановки на проспекте Победы.
С вечера в Севастополе, как и по всему Крыму, наблюдается ухудшение погоды: усилился ветер, в ночь на четверг, 21 ноября, на полуострове прошли дожди разной интенсивности.
Накануне в МЧС РК предупредили, что на Крым надвигается погодный апокалипсис. Ранее об этом же предупреждал специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.