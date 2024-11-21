В Севастополе мужчину придавило упавшим деревом

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. В Севастополе в общественном месте на мужчину упало дерево, в больницу его увезла «скорая», он в состоянии средней степени тяжести. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения города.