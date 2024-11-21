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Педагога из Канска осудили за нападение на инспектора ГАИ

В Канском городском суде завершилось рассмотрение дела преподавательницы местного средне-специального учебного заведения.

Источник: AP 2024

Ее обвиняли в нападении на полицейского. Случилось это в октябре.

Как сообщает «Запад 24», женщина была пьяна. Полицейский задерживал ее сына, который мешал ему работать. Мать вмешалась и поцарапала инспектора ДПС — лицо и шею.

Суд при вынесении приговора принял во внимание, что педагог ранее не привлекалась к ответственности, имеет положительную характеристику с места работы и воспитывает малолетних детей.

В итоге ей назначили штраф — 70 тысяч рублей. Приговор пока не окончательный, его могут обжаловать.

Ранее сообщалось о вспышке кишечной инфекции в школе Канска.