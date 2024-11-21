Иркутянина осудили за приобретение подслушивающих устройств

В феврале и ноябре 2022 года, а также в декабре 2023 года мужчина купил в интернет-магазинах мини-камеру, зарядное устройство, зажигалку и ручку, в которые были встроены камеры видеонаблюдения. При этом он не был уполномочен заниматься оперативно-розыскной деятельностью.