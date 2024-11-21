Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутянина осудили за приобретение подслушивающих устройств

51-летнего жителя Иркутска осудили за незаконное приобретение специальных устройств для негласного получения информации. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Источник: AP 2024

В феврале и ноябре 2022 года, а также в декабре 2023 года мужчина купил в интернет-магазинах мини-камеру, зарядное устройство, зажигалку и ручку, в которые были встроены камеры видеонаблюдения. При этом он не был уполномочен заниматься оперативно-розыскной деятельностью.

Установлено, что мужчина планировал использовать эти устройства для личного получения информации, в том числе от людей, приходивших к нему домой.

В суде обвиняемый признал свою вину. Ленинский районный суд Иркутска оштрафовал его на 15 тысяч рублей.