Двое граждан Украины пытались попасть в Крым на надувной лодке: их арестовали

В Керчи заключили под стражу двух граждан Украины, пытавшихся незаконно пересечь границу и попасть в Крым на надувной лодке. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.
Фигуранты — граждане Украины 1982 и 1984 годов рождения. 18 августа они незаконно пересекли российскую границу в Черном море. Передвигались сообщники на надувной лодке с электрическим подвесным мотором. Они следовали в обход пунктов пропуска.
После того, как фигуранты пересекли границу, они решили высадиться. Сообщников задержали российские военные.
«Постановлением суда обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 января 2025 года», — говорится в сообщении.