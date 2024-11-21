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Двое граждан Украины пытались попасть в Крым на надувной лодке: их арестовали

Пытавшихся попасть в Крым на надувной лодке двух граждан Украины арестовали.

Источник: Комсомольская правда

В Керчи заключили под стражу двух граждан Украины, пытавшихся незаконно пересечь границу и попасть в Крым на надувной лодке. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Фигуранты — граждане Украины 1982 и 1984 годов рождения. 18 августа они незаконно пересекли российскую границу в Черном море. Передвигались сообщники на надувной лодке с электрическим подвесным мотором. Они следовали в обход пунктов пропуска.

После того, как фигуранты пересекли границу, они решили высадиться. Сообщников задержали российские военные.

«Постановлением суда обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 января 2025 года», — говорится в сообщении.