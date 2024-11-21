Полиция ищет омича, который нашел чужой карту и отправился покупать спиртное

Омская полиция разыскивает мужчину, который нашел банковскую карту 18-летней студентки и отправился за покупками.
Как рассказала полицейским девушка, после пропажи карты на ее телефон поступило несколько смс-сообщений о списании 9 тыс. рублей.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что карту нашел мужчина, который попал на камеры видеонаблюдения в магазине в Советском округе. Деньги с карты он потратил на оплату алкоголя.
Всех, кто опознал мужчину на видео, просят обращаться в полицию по телефонам: 79−35−02, 8−950−338−05−34 или 102.