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Полиция ищет омича, который нашел чужой карту и отправился покупать спиртное

Подозреваемый в краже карты попал на запись камер видеонаблюдения.

Источник: Комсомольская правда

Омская полиция разыскивает мужчину, который нашел банковскую карту 18-летней студентки и отправился за покупками.

Как рассказала полицейским девушка, после пропажи карты на ее телефон поступило несколько смс-сообщений о списании 9 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что карту нашел мужчина, который попал на камеры видеонаблюдения в магазине в Советском округе. Деньги с карты он потратил на оплату алкоголя.

Всех, кто опознал мужчину на видео, просят обращаться в полицию по телефонам: 79−35−02, 8−950−338−05−34 или 102.