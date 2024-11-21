В одном из роддомов Ташкентской области скончалась беременная 19-летняя девушка

По информации Министерства здравоохранения, причиной её смерти стала комбинация тяжёлых заболеваний, а также осложнения во время лечения.
Согласно официальному заявлению ведомства, жительница махалли «Янгиобод» 17 ноября была доставлена в родильное отделение районного медицинского объединения с предварительным диагнозом: «Беременность, 30 неделя, инфекция мочевыводящих путей, ожирение-III степени». Несмотря на необходимость стационарного лечения, девушка покинула больницу в тот же день под расписку.
Спустя три дня, 20 ноября, около пяти утра, она вновь поступила в больницу в крайне тяжёлом состоянии с отёками и признаками желтухи. Её состояние резко ухудшилось, что потребовало оперативного вмешательства. Медицинская бригада провела экстренную операцию, однако её организм не справился с нагрузкой. Несмотря на все усилия врачей, в 17:50 была зафиксирована биологическая смерть.
Предварительное заключение экспертов указывает на следующие причины смерти: «Тромбоэмболический синдром лёгочной артерии, острый гепатоз, острая печёночная недостаточность, уросепсис и септический шок».
В соответствии с установленным порядком, случаи смерти в медицинских учреждениях подлежат патологоанатомическому исследованию или судебно-медицинской экспертизе. Поэтому вечером того же дня информация была передана в прокуратуру.
Министерство здравоохранения создало рабочую группу под руководством главного акушера-гинеколога для служебной проверки обстоятельств трагедии. Кроме того, прокуратура Бекабадского района начала расследование по факту смерти молодой матери.