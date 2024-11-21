В одном из роддомов Ташкентской области скончалась беременная 19-летняя девушка

Спустя три дня, 20 ноября, около пяти утра, она вновь поступила в больницу в крайне тяжёлом состоянии с отёками и признаками желтухи. Её состояние резко ухудшилось, что потребовало оперативного вмешательства. Медицинская бригада провела экстренную операцию, однако её организм не справился с нагрузкой. Несмотря на все усилия врачей, в 17:50 была зафиксирована биологическая смерть.