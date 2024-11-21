В Челябинске стая собак покусала женщину

Сообщается, что 19 ноября бродячие собаки набросились на женщину, укусив ее за ногу. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что несмотря на большое количество безнадзорных собак в городе, мер к их отлову не принимается.
В СУ СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело. Председатель Следственного комитета поручил руководителю доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.