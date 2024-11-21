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В Челябинске стая собак покусала женщину

Председатель СК России поручил доложить по уголовному делу о нападении бродячих собак на местную жительницу в челябинском поселке Шагол, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что 19 ноября бродячие собаки набросились на женщину, укусив ее за ногу. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что несмотря на большое количество безнадзорных собак в городе, мер к их отлову не принимается.

В СУ СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело. Председатель Следственного комитета поручил руководителю доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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