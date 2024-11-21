Уфимец получил срок за помощь бывшему оперу в «зарабатывании» на взятках от организатора подпольных казино

В Уфе перед Октябрьским районным судом за посредничество во взяточничестве предстал местный житель. Об этом рассказала пресс-службы прокуратуры республики.
Напомним, бывший сотрудник отдела по борьбе с преступлениями в сфере игорной деятельности в ноябре и декабре 2022 года через посредников получал взятки от организатора и незаконных азартных игр в четырех заведениях Уфы. За это бывший правоохранитель обещал своевременно информировать о планируемых оперативно-розыскных мероприятиях в отношении него. Всего он получил 550 тысяч рублей.
Кроме того, злоумышленник настоял на том, чтобы организатор казино оговорил одного из начальников отдела МВД Башкирии в получении взяток и потребовал написать явку с повинной об одном из фактов.
Преступления выявили сотрудники собственной безопасности республиканского МВД. Злоумышленника после служебной проверки уволили со службы.
На него завели уголовное дело по статьям «Получение взятки в крупном размере» и «Организация заведомо ложного доноса о совершении тяжкого преступления, сопряженного с созданием доказательств обвинения». Ему назначили десять лет колонии строгого режима, штраф в 3,5 миллиона рублей, а также лишили права работать правоохранительных органах пять лет.
Посредник взятки признал свою вину. Октябрьский районный суд назначил ему пять лет колонии общего режима и штраф в более чем 1,6 миллиона рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.
— В отношении организаторов также вынесены обвинительные приговоры, — сообщает надзорное ведомство.
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