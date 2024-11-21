Уфимец получил срок за помощь бывшему оперу в «зарабатывании» на взятках от организатора подпольных казино

Напомним, бывший сотрудник отдела по борьбе с преступлениями в сфере игорной деятельности в ноябре и декабре 2022 года через посредников получал взятки от организатора и незаконных азартных игр в четырех заведениях Уфы. За это бывший правоохранитель обещал своевременно информировать о планируемых оперативно-розыскных мероприятиях в отношении него. Всего он получил 550 тысяч рублей.