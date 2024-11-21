На Южном Урале осудили прокурора за сбыт наркотиков и мошенничество

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, женщина сама обратилась к зятю, чтобы он избавился от наркотиков, которые остались после её смерти мужа. Кроме того, она продала всё имущество умершего, но вырученными деньгами с его родственниками, а именно с детьми, делиться не стала.