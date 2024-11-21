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На Южном Урале осудили прокурора за сбыт наркотиков и мошенничество

Надежда Богухвал в прошлом была заместителем прокурора Ленинского района Магнитогорска.

Недавно она стала подозреваемой в деле о сбыте наркотических веществ.

В конце сентября 2023 года Надежду Богухвал задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области. Заподозрили её тогда в участии в противозаконной деятельности. Причиной тому стали показания её зятя, которого ранее задержали за сбыт наркотиков. В разговоре с правоохранителями он указал на свою родственницу, заявив, что она также принимала участие в торговле запрещёнными веществами.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, женщина сама обратилась к зятю, чтобы он избавился от наркотиков, которые остались после её смерти мужа. Кроме того, она продала всё имущество умершего, но вырученными деньгами с его родственниками, а именно с детьми, делиться не стала.

После задержания в отношении женщины возбудили уголовные дела по статьям о мошенничестве и незаконном сбыте наркотиков. Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал её виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на пять лет условно, к тому же добавил ещё пять лет испытательного срока.

Ранее «МК-Челябинск» писал, что сотрудники УФСБ задержали сотрудника южноуральской таможни за превышение должностных полномочий.

Прокуратура