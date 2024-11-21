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Молодой рабочий погиб, сорвавшись при капремонте с крыши в Волгограде

ЧП произошло на улице Краснознаменской.

Источник: Комсомольская правда

Молодой рабочий погиб, сорвавшись с крыши при проведении капремонта в центре Волгограда. Несчастный случай произошел 21 ноября в многоквартирном доме на улице Краснознаменской, 10. Врачи скорой помощи пытались реанимировать 21-летнего парня, но спасти его не смогли, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения региона.

— Несмотря на комплекс проводимых реанимационных мероприятий, проводимых сотрудниками скорой помощи, 21-летний мужчина скончался, — рассказали в облздраве.

Сейчас на месте ЧП работают следователи. В ходе проверки им предстоит выяснить, как все произошло, и соблюдали ли строители во время капитального ремонта технику безопасности.

несчастный случай