Молодой рабочий погиб, сорвавшись при капремонте с крыши в Волгограде

Молодой рабочий погиб, сорвавшись с крыши при проведении капремонта в центре Волгограда. Несчастный случай произошел 21 ноября в многоквартирном доме на улице Краснознаменской, 10. Врачи скорой помощи пытались реанимировать 21-летнего парня, но спасти его не смогли, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения региона.
— Несмотря на комплекс проводимых реанимационных мероприятий, проводимых сотрудниками скорой помощи, 21-летний мужчина скончался, — рассказали в облздраве.
Сейчас на месте ЧП работают следователи. В ходе проверки им предстоит выяснить, как все произошло, и соблюдали ли строители во время капитального ремонта технику безопасности.