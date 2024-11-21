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В Уфе осудили посредника в передаче взятки полицейскому

В Уфе вынесен приговор посреднику в передаче взятки полицейскому за крышевание незаконных азартных игр. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима и назначил штраф в размере 1,6 млн рублей.

Источник: Башинформ

Ранее сообщалось, что обвиняемый, будучи знакомым с оперуполномоченным отдела по борьбе с преступлениями в сфере игорной деятельности, в ноябре и декабре 2022 года передал ему взятки от организатора незаконных азартных игр в Уфы. За это полицейский обещал своевременно сообщать о планируемых проверках. За свои услуги полицейский получил около 550 тыс. рублей, пока об этом не узнали в подразделении собственной безопасности МВД по РБ.

По результатам служебной проверки экс-полицейский был уволен из органов внутренних дел. Ранее он был признан виновным в получении взятки. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы колонии строгого режима со штрафом в 3,5 млн рублей. Кроме того, судом ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение 5 лет.

Организаторам незаконных азартных игра также вынесены обвинительные приговоры.