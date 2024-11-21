Мужчина пырнул ножом контролера автобуса в Алматы

В Алматы задержали мужчину, напавшего с ножом на контролёра автобуса, передаёт BaigeNews.kz.
Видео инцидента появилось в соцсетях. Произошедшее прокомментировали в полиции.
«В Наурызбайском районе Алматы полицейскими задержан 38-летний мужчина, напавший с ножом на контролёра общественного транспорта. Преступление совершено на конечной остановке автобуса. Контролёр сделал замечание прохожему, курившему в неположенном месте. Между мужчинами произошла ссора. Прохожий забежал в салон автобуса и нанёс ножевое ранение своему оппоненту», — сообщил замначальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.
Бригадой «скорой помощи» контролёр экстренно госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый задержан «по горячим следам». Он водворён в изолятор временного содержания. Орудие преступления — кухонный нож изъят.