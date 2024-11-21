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Трех бизнесменов приговорили к срокам до 9 лет за хищения при исполнении ГОЗ

Суд в Москве вынес приговоры гендиректорам трех компаний по делу о хищении более 300 млн руб. при исполнении гособоронзаказа. Речь идет о Константине Савостьянове, Вячеславе Шустове и Сергее Белове. Как сообщила пресс-служба СКР, Константина Савостьянова приговорили к девяти годам лишения свободы. Вячеслав Шустов и Сергей Белов получили по шесть лет. У обвиняемых также арестовали имущество на общую сумму 50 млн руб., оно обращено в доход государства.

Источник: РИА "Новости"

Какие компании возглавляли фигуранты дела, не сообщается. По версии следствия, в период с 2018 по 2021 год Константин Савостьянов, Вячеслав Шустов и Сергей Белов находились в сговоре. При исполнении госконтракта на поставки для нужд Минобороны они похитили более 300 млн руб. путем завышения стоимости и подлога документов.

В 2021 году СКР возбудил уголовное дело в отношении Александра Савостьянова, когда тот занимал должность заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Краснодар», и еще нескольких топ-менеджеров компании. Их обвиняли в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

СК