Трех бизнесменов приговорили к срокам до 9 лет за хищения при исполнении ГОЗ

Суд в Москве вынес приговоры гендиректорам трех компаний по делу о хищении более 300 млн руб. при исполнении гособоронзаказа. Речь идет о Константине Савостьянове, Вячеславе Шустове и Сергее Белове. Как сообщила пресс-служба СКР, Константина Савостьянова приговорили к девяти годам лишения свободы. Вячеслав Шустов и Сергей Белов получили по шесть лет. У обвиняемых также арестовали имущество на общую сумму 50 млн руб., оно обращено в доход государства.