Какие компании возглавляли фигуранты дела, не сообщается. По версии следствия, в период с 2018 по 2021 год Константин Савостьянов, Вячеслав Шустов и Сергей Белов находились в сговоре. При исполнении госконтракта на поставки для нужд Минобороны они похитили более 300 млн руб. путем завышения стоимости и подлога документов.
Трех бизнесменов приговорили к срокам до 9 лет за хищения при исполнении ГОЗ
Суд в Москве вынес приговоры гендиректорам трех компаний по делу о хищении более 300 млн руб. при исполнении гособоронзаказа. Речь идет о Константине Савостьянове, Вячеславе Шустове и Сергее Белове. Как сообщила пресс-служба СКР, Константина Савостьянова приговорили к девяти годам лишения свободы. Вячеслав Шустов и Сергей Белов получили по шесть лет. У обвиняемых также арестовали имущество на общую сумму 50 млн руб., оно обращено в доход государства.