Сотрудники ФСБ задержали южноуральца за раскрытие гостайны

В отношении гражданина в УФСБ возбудили и расследовали уголовное дело. Обвинили его в разглашении государственной тайны (часть 1 статья 283 УК РФ). На днях своё решение в отношении нарушителя вынес Челябинский областной суд. Подсудимого признали виновным и назначили два года лишения свободы условно с запретом на год работать в структурах власти и правоохранительных органах. Кроме того, его ждёт годовой испытательный срок.