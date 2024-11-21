Сотрудники ФСБ задержали южноуральца за раскрытие гостайны

Сотрудники УФСБ и ГУФСИН по Челябинской области выявили факт разглашения секретной информации одним из сотрудников пенитенциарного учреждения. Приговор в отношении лица уже вынесен.
УФСБ систематически проводит мероприятия, направленные на защиту государственных тайн. Ранее чекистами совместно с региональным ГУФСИН было выявлено одно из таких преступлений. Как сообщается, южноуралец, работавший в пенитенциарном учреждении, раскрыл засекреченные данные арестованному следствием гражданину. Сделал он это в обход законодательства, при том, что раскрытая информация носила статус «совершенно секретно».
В отношении гражданина в УФСБ возбудили и расследовали уголовное дело. Обвинили его в разглашении государственной тайны (часть 1 статья 283 УК РФ). На днях своё решение в отношении нарушителя вынес Челябинский областной суд. Подсудимого признали виновным и назначили два года лишения свободы условно с запретом на год работать в структурах власти и правоохранительных органах. Кроме того, его ждёт годовой испытательный срок.