Дело возбудят после ДТП с автобусом под Новосибирском

Госавтоинспекция возбудит дело об административном правонарушении после ДТП с пассажирским автобусом. Авария произошла в Карагатском районе, на 49-м километре трассы «Каргат-Кочки».
— По факту нарушения Правил дорожного движения, которое повлекло причинение вреда здоровью, сотрудниками Госавтоинспекции вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по статье 12.24 КоАП РФ, — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Напомним, в автобусе находились девять человек. Погибших нет. Установление обстоятельств случившегося контролирует прокуратура.