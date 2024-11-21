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Дело возбудят после ДТП с автобусом под Новосибирском

Также проведут административное расследование.

Источник: прокуратура Новосибирской области

Госавтоинспекция возбудит дело об административном правонарушении после ДТП с пассажирским автобусом. Авария произошла в Карагатском районе, на 49-м километре трассы «Каргат-Кочки».

— По факту нарушения Правил дорожного движения, которое повлекло причинение вреда здоровью, сотрудниками Госавтоинспекции вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по статье 12.24 КоАП РФ, — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, в автобусе находились девять человек. Погибших нет. Установление обстоятельств случившегося контролирует прокуратура.