Дело возбудят после ДТП с автобусом под Новосибирском

— По факту нарушения Правил дорожного движения, которое повлекло причинение вреда здоровью, сотрудниками Госавтоинспекции вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по статье 12.24 КоАП РФ, — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.