В Чебоксарах подросток ходил с ножом по школе и угрожал окружающим

«Предварительно установлено, что сегодня между 9:00 и 10:00, ученик шестого класса забрал из столовой нож, используемый для нарезки хлеба, и открыто передвигался с ним по помещению школы, демонстрируя его окружающим детям и взрослым, высказывая при этом слова угрожающего характера», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.