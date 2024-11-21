В Чебоксарах подросток ходил с ножом по школе и угрожал окружающим

«Предварительно установлено, что сегодня между 9:00 и 10:00, ученик шестого класса забрал из столовой нож, используемый для нарезки хлеба, и открыто передвигался с ним по помещению школы, демонстрируя его окружающим детям и взрослым, высказывая при этом слова угрожающего характера», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Подросток, не причинив никому вреда, был быстро задержан сотрудником школьной охраны. На место происшествия прибыли правоохранительные органы.
По предварительным данным, шестиклассник стоит на внутришкольном учете.
По факту произошедшего прокуратурой была организована проверка: устанавливаются обстоятельства и причины инцидента. Будет также дана оценка действий персонала образовательного учреждения, допустившего попадание ножа к подростку.
Ранее, 7 ноября, сообщалось, что в Челябинской области местный житель ворвался в одну из школ, где пытался выхватить нож у работника столовой. Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).