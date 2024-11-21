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Слесарь из Башкирии скончался на рабочем месте

В Башкирии слесарь умер на рабочем месте.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершили расследование гибели 53-летнего слесаря из Стерлитамака. Мужчину нашел мертвым на рабочем месте в декабре прошлого года его коллега. Житель Башкирии лежал прямо на снегу без признаков жизни.

Как рассказали в республиканской Гострудинспекции, причиной смерти слесаря-ремонтника стала болезнь сердца. Проблемы с ним выявила ранее медосмотр, но врачебная комиссия подведомственного предприятию санатория «Берёзка» противопоказаний к работе не выявила. Далее мужчина долго лечился, а за две недели до смерти вышел на смену.

Случай был признан как связанный с производством. Семья погибшего может рассчитывать на единовременную выплату.

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