Слесарь из Башкирии скончался на рабочем месте

Как рассказали в республиканской Гострудинспекции, причиной смерти слесаря-ремонтника стала болезнь сердца. Проблемы с ним выявила ранее медосмотр, но врачебная комиссия подведомственного предприятию санатория «Берёзка» противопоказаний к работе не выявила. Далее мужчина долго лечился, а за две недели до смерти вышел на смену.