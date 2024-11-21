Полицейские задержали лжеюристов, обманувших больше ста человек

Предварительно установлено, что злоумышленники организовали кол-центр, сотрудники которого обзванивали граждан и предлагали консультации по правовым вопросам. Они обещали положительный исход в решении различных вопросов и ссылались на наличие связей в государственных органах. Войдя в доверие, аферисты убеждали, что помогут увеличить пенсию, оформить различные льготы, а также вернуть потерянные вклады в кредитно-потребительских кооперативах.