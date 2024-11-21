В Москве накрыта банда «черных юристов»

Доверчивых людей злоумышленники приглашали к себе в офис для оказания услуг и подписывали договор. За определенную «работу» получали от клиентов от 20 тысяч до трех миллионов рублей. Получив деньги, «юристы» только создавали видимость своей деятельности, а на деле ничего не делали. Чтобы таким образом продолжать свою работу, мошенники часто переезжали из одного района Москвы в другие, меняли адреса и названия офисов и колл-центра.