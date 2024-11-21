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В Москве накрыта банда «черных юристов»

В Москве полиция задержала десять сотрудников фиктивной компании по оказании юридических услуг. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, участники сообщества обзванивали пенсионеров и навязывали несуществующие услуги. А потом выманивали у стариков последние деньги, а кого-то и загоняли в долги.

Источник: РИА "Новости"

Фигуранты создали колл-центр, офис, где предлагали пенсионерам улучшить жизнь. «Черные юристы» уверяли, будто способны за счет своих связей законно увеличить доход пожилых москвичей. Например, они якобы могли увеличить пенсии, оформить и получить льготы от государства.

Доверчивых людей злоумышленники приглашали к себе в офис для оказания услуг и подписывали договор. За определенную «работу» получали от клиентов от 20 тысяч до трех миллионов рублей. Получив деньги, «юристы» только создавали видимость своей деятельности, а на деле ничего не делали. Чтобы таким образом продолжать свою работу, мошенники часто переезжали из одного района Москвы в другие, меняли адреса и названия офисов и колл-центра.

Злоумышленникам удалось обмануть более 100 человек и получить больше 20 миллионов рублей. Возбуждено 41 уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ.

Двое «работников» колл-центра находятся под стражей, пятеро под домашним арестом, а еще трое — под подпиской о невыезде.