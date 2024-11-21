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Силовики проводят обыски в PERMM: что известно и как это связано с Гельманом*

ПЕРМЬ, 21 ноября, ФедералПресс. В музей современного искусства PERMM силовики нагрянули с обысками. Это связано с делом в отношении иноагента Марата Гельмана, признанного в РФ террористом*.

«В пресс-службе музея PERMM сообщили, что оказывают все необходимое содействие правоохранительным органам», — прокомментировали ситуацию «ФедералПресс» в краевом минкульте.

Изначально сообщение об обыске разместил «РЕН ТВ». По данным телеканала, правоохранители также приходили домой к директору музея Наиле Аллахвердиевой и ее коммерческим партнерам.

Сам галерист* удивился всей этой ситуации, так как, по его словам, он давно уже не имеет отношения к музею.

«Интересно, что ищут. Я уже 11 лет как уволен», — написал он на своей странице в соцсетях.

Отметим, еще утром в телеграм-канале музея появилась публикация, что 21 ноября до 15:00 музей будет закрыт по техническим причинам. А позже, в 15:12 была опубликована информация что музей закрыт по тем же причинам. Руководство принесло извинения за возможные неудобства.

Напомним, Минюст внес Марата Гельмана* в список СМИ-иноагентов еще в 2021 году. В декабре 2022 года его объявили в розыск на территории РФ. А 14 ноября 2024 году Росфинмониторинг включил галериста в список террористов.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в этом году было уже несколько проверок в музее PERMM. Последняя прошла в конце октября. Прокуратура Перми обнаружила конфликт интересов в действиях руководства учреждения. В ведомстве посчитали, что директор Наиля Алахвердиева заключила несколько договоров с лицом, которое находится с ней в близких отношениях.

*ВНЕСЕН МИНЮСТОМ В РЕЕСТР СМИ-ИНОАГЕНТОВ, А РОСФИНМОНИТОРИНГОМ — В ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРОРИСТОВ И ЭКСТРЕМИСТОВ.