Силовики проводят обыски в PERMM: что известно и как это связано с Гельманом*

Ранее «ФедералПресс» писал, что в этом году было уже несколько проверок в музее PERMM. Последняя прошла в конце октября. Прокуратура Перми обнаружила конфликт интересов в действиях руководства учреждения. В ведомстве посчитали, что директор Наиля Алахвердиева заключила несколько договоров с лицом, которое находится с ней в близких отношениях.