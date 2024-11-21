Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обвиняемую в убийстве сына в Перми признали вменяемой

Обвиняемую в убийстве сына, найденного в чемодане в Перми, признали вменяемой.

ПЕРМЬ, 21 ноя — РИА Новости. Обвиняемая в убийстве девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, признана вменяемой по результатам психолого-психиатрической экспертизы, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

«Экспертиза завершена, женщина признана вменяемой. Вероятно, в начале следующего года, в январе, дело будет завершено», — пояснил он.

В Перми в середине июня рядом с мусорными контейнерами на улице Монастырской был найден чемодан с телом девятилетнего ребёнка. После ЧП правоохранители задержали 34-летнюю мать мальчика. Женщина была арестована, ей предъявили обвинение в убийстве сына.

Во время избрания меры пресечения обвиняемой Ирине Шатовой представитель СУСК РФ по Пермскому краю заявлял, что женщина испытывала психопатическую привязанность к ребёнку, его смерть она могла воспринимать как суицид. Ведомство также сообщало, что женщина на допросе признала вину в убийстве.

Шатову отправили на психолого-психиатрическую экспертизу. Подобное исследование обычно назначается для того, чтобы определить адекватность человека, его психическое здоровье.