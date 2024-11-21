Обвиняемую в убийстве сына в Перми признали вменяемой

ПЕРМЬ, 21 ноя — РИА Новости. Обвиняемая в убийстве девятилетнего сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, признана вменяемой по результатам психолого-психиатрической экспертизы, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
«Экспертиза завершена, женщина признана вменяемой. Вероятно, в начале следующего года, в январе, дело будет завершено», — пояснил он.
В Перми в середине июня рядом с мусорными контейнерами на улице Монастырской был найден чемодан с телом девятилетнего ребёнка. После ЧП правоохранители задержали 34-летнюю мать мальчика. Женщина была арестована, ей предъявили обвинение в убийстве сына.
Во время избрания меры пресечения обвиняемой Ирине Шатовой представитель СУСК РФ по Пермскому краю заявлял, что женщина испытывала психопатическую привязанность к ребёнку, его смерть она могла воспринимать как суицид. Ведомство также сообщало, что женщина на допросе признала вину в убийстве.
Шатову отправили на психолого-психиатрическую экспертизу. Подобное исследование обычно назначается для того, чтобы определить адекватность человека, его психическое здоровье.