В Новосибирске проверят сообщения о нападении на девушку и таксиста

Видео, на котором, предположительно, пьяный молодой человек с разбега налетает на девушку и сбивает ее с ног, а она падает на землю, опубликовано в местных пабликах. Также на ролике видно, как таксист, ставший свидетелем инцидента, направляется к парню и что-то говорит ему. В это время на мужчину сзади набрасывается другой молодой человек, сбивает его с ног. Таксист самостоятельно поднимается, между ними начинается потасовка. Девушку молодой человек сначала пытается привести в чувство, а затем парни ее куда-то уносят.