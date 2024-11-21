В Новосибирске проверят сообщения о нападении на девушку и таксиста

КЕМЕРОВО, 21 ноя — РИА Новости. Парень в Новосибирске, возможно пьяный, налетел на девушку и сбил ее с ног, другой молодой человек ударил таксиста, пытавшегося прийти ей на помощь, полиция начала проверку.
Видео, на котором, предположительно, пьяный молодой человек с разбега налетает на девушку и сбивает ее с ног, а она падает на землю, опубликовано в местных пабликах. Также на ролике видно, как таксист, ставший свидетелем инцидента, направляется к парню и что-то говорит ему. В это время на мужчину сзади набрасывается другой молодой человек, сбивает его с ног. Таксист самостоятельно поднимается, между ними начинается потасовка. Девушку молодой человек сначала пытается привести в чувство, а затем парни ее куда-то уносят.
«Сообщений в полицию о данном происшествии от кого-либо не поступало, из медицинских учреждений также информации получено не было. Публикация… зарегистрирована в отделе полиции № 7 “Ленинский” управления МВД России по городу Новосибирску для проведения проверки по обстоятельствам на видеозаписи и установления участников произошедшего», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД региона.