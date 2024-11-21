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В Ростове мужчину подозревают в даче взятки судебному приставу

Ростовчанин попался на взяточничестве судебному приставу.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону местного жителя подозревают в даче взятки судебному приставу. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области 21 ноября.

По версии следствия, в ноябре этого года мужчина находился в отделе судебных приставов. Он передал одному из сотрудников 40 тысяч рублей. За эту сумму тот должен был снять запрет регистрационных действий с его автомобиля. Однако пристав сообщил о взятке руководству.

Мужчину задержали правоохранители. Во время допроса он полностью признал вину.

— Сейчас выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, — уточнили в региональном ведомстве.