В Ростове мужчину подозревают в даче взятки судебному приставу

В Ростове-на-Дону местного жителя подозревают в даче взятки судебному приставу. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области 21 ноября.
По версии следствия, в ноябре этого года мужчина находился в отделе судебных приставов. Он передал одному из сотрудников 40 тысяч рублей. За эту сумму тот должен был снять запрет регистрационных действий с его автомобиля. Однако пристав сообщил о взятке руководству.
Мужчину задержали правоохранители. Во время допроса он полностью признал вину.
— Сейчас выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, — уточнили в региональном ведомстве.