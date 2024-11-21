В Ростове мужчину подозревают в даче взятки судебному приставу

По версии следствия, в ноябре этого года мужчина находился в отделе судебных приставов. Он передал одному из сотрудников 40 тысяч рублей. За эту сумму тот должен был снять запрет регистрационных действий с его автомобиля. Однако пристав сообщил о взятке руководству.