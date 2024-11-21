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Власти башкирского города ввели туристический сбор

В башкирском Кумертау ввели туристический сбор.

Источник: Комсомольская правда

Туристы, приезжающие в Кумертау, будут платить налог. Такое решение приняли власти города.

По информации РБК-Уфа, под налог попадают две гостиницы. Они будут уплачивать в городской бюджет 1% от проживания, но не менее 100 рублей в день. Власти Кумертау рассчитывают получить дополнительные 1,3 млн рублей в год.

К 2029 году налог будет увеличен до пяти процентов.

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