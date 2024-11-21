СК проверит школу в Омске с осыпающейся плиткой и мышами

«Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению, размещенному в СМИ, о том, что отделка помещений и электрическая проводка в одной из школ Омска находятся в аварийном состоянии», — сообщили в пресс-службе регионального СК.