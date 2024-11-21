СК проверит школу в Омске с осыпающейся плиткой и мышами

ОМСК, 21 ноя — РИА Новости. СК и Роспотребнадзор проверят школу в Омске, на которую из-за осыпающейся плитки и бегающих мышей пожаловались родители, сообщили в пресс-службах ведомств.
Местные жители пожаловались в соцсетях на состояние школы № 99 на улице 4-й Рабочей в Омске. По словам родителей учеников, в туалетах школы осыпается плитка, в санузле разбиты двери, а по помещениям бегают мыши, которых ловят дети.
«Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению, размещенному в СМИ, о том, что отделка помещений и электрическая проводка в одной из школ Омска находятся в аварийном состоянии», — сообщили в пресс-службе регионального СК.
Омский Роспотребнадзор также проверит школу. «При выявлении нарушений санитарных норм будут приняты меры, установленные действующим законодательством РФ», — сообщили в ведомстве.
После проведения проверок будут приняты меры к исправлению ситуации, в том числе возможно возбуждение уголовного дела по статье «халатность», добавили в СУСК.