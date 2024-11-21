Жителя Урала будут судить за убийство двухлетней падчерицы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Уголовное дело жителя Первоуральска, который обвиняется в том, что несколько месяцев истязал, а затем убил двухлетнюю падчерицу, будет направлено в суд, сообщает прокуратура Свердловской области.
По информации прокуратуры, с октября по декабрь прошлого года 27-летний неоднократно судимый мужчина, испытывая личную неприязнь к двухлетней дочери своей сожительницы, систематически истязал ребенка, избивал его кулаками и ремнем. Так, уралец, однажды подошел к сидевшей на горшке девочке и правым кулаком не менее пяти раз ударил ее по голове, а затем бросил в ванну — она ударилась о бетонную стену и металлическую поверхность ванны. Помимо этого, мужчина связывал изоляционной лентой и скотчем руки и ноги девочки и оставлял в таком положении на несколько часов.
Днем 5 декабря 2023 года обвиняемый схватил ребенка рукой за шею, подтащил к кровати и, удерживая ее, не менее четырех раз прижал девочку лицом к поверхности матраса, после чего поднял ее за плечи на уровень своей головы и с силой бросил на пол комнаты. В результате, по данным прокуратуры, ребенок ударился головой о находящиеся в комнате металлические сани, а туловищем — о поверхность пола.
«Смерть ребенка наступила 5 декабря 2023 года в период с 12.50 до 18.30 на месте происшествия от сочетанной механической травмы головы, шеи, туловища и конечностей, которая привела к остановке сердечной и дыхательной деятельности. Уголовное дело после вручения обвиняемому обвинительного заключения будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении уральца возбуждено по статьям об убийстве малолетнего с особой жестокостью, незаконном лишение человека свободы и истязании в отношении заведомо несовершеннолетнего. Только за убийство мужчине грозит пожизненный срок.