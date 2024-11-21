Жителя Урала будут судить за убийство двухлетней падчерицы

По информации прокуратуры, с октября по декабрь прошлого года 27-летний неоднократно судимый мужчина, испытывая личную неприязнь к двухлетней дочери своей сожительницы, систематически истязал ребенка, избивал его кулаками и ремнем. Так, уралец, однажды подошел к сидевшей на горшке девочке и правым кулаком не менее пяти раз ударил ее по голове, а затем бросил в ванну — она ударилась о бетонную стену и металлическую поверхность ванны. Помимо этого, мужчина связывал изоляционной лентой и скотчем руки и ноги девочки и оставлял в таком положении на несколько часов.