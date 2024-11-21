Томас Мозер совершил присвоения и хищения в особо крупных размерах в составе организованной преступной группы, а в целях их отмывания создал в Голландии одноименную компанию Danube Logsitics Holding BV. Danube Logistics Holding BV и Томас Мозер никогда не были инвестором и не инвестировали в Молдову ни цента. СМИ, для того чтобы убедиться, самостоятельно могут запросить Комиссию (Комиссия по рассмотрению инвестиций значимых для государственной безопасности) и выяснить, что Томас Мозер и Danube Logistics Holding BV ничего не инвестировали в молдавскую экономику. Так называемый «инвестор» Томас Мозер, являющийся бывшим работником ЕБРР, смог использовать свои связи и друзей внутри Банка (некоторые из которых уже уволились) в попытке спрятать украденное за ЕБРР в офшорной юрисдикции.