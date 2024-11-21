Скандал с Джурджулештским портом: Окончательные судебные решения, обвинения в мошенничестве и твердая позиция Бемол

В конце прошлой недели компания ÎCS Danube Logistics SRL (DL), оператор Международного Свободного Порта Джурджулешты (МСПД), и ее голландский акционер, Danube Logistics Holding BV (DLH), опубликовали пресс-релиз для информационного агентства INFOTAG, в котором сообщили, что уже пятый год защищаются от неоднократных попыток незаконного получения долей в капитале DL. Действия, инициированные компанией Bemol Retail SRL под предлогом исполнения судебного решения 2018 года, вызвали волну судебных исков и обжалований, серьезно повлияв на инвестиционный климат в Республике Молдова.
По словам DL, молдавское законодательство однозначно: судебные решения обязательны только для сторон, непосредственно вовлеченных в спор. Однако судебные исполнители и компания Bemol пытаются арестовать активы DL и ее партнеров, хотя они не участвовали в судебных процессах.
«Исполнительные действия, инициированные судебными исполнителями Романом Талмач и Георгием Боцан, а затем Думитру Маноле, направлены на получение контроля над DL, стратегическим оператором для Молдовы. В 2021 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), один из основных кредиторов DL, реализовал свое право залога на долю 100% компании, тем самым поставив себя ее законным владельцем».
Захват Международного Свободного Порта Джурджулешты, по мнению ÎCS Danube Logistics SRL, является чувствительным моментом для экономической безопасности Молдовы. Согласно закону № 174/2021, любая смена контроля в компании, работающей в стратегически важных областях, должна быть одобрена Советом по продвижению инвестиционных проектов национального значения, что в данных попытках было проигнорировано.
DL, DLH и ЕБРР продолжают оспаривать эти действия и ожидают результатов в суде. Представители DL предупреждают об опасном прецеденте, создаваемом подобными действиями, и призывают власти защитить права законных инвесторов и экономическую стабильность страны/
В связи с этим медиагруппа Realitatea обратилась к BEMOL с просьбой отреагировать на заявления компании ÎCS Danube Logistics SRL в пресс-релизе. Так, BEMOL заявляет, что исполнение окончательного судебного решения — это не рейдерская атака, а действие, предусмотренное законом. Таким образом, BEMOL утверждает, что исполнение окончательного судебного решения — это не рейдерский захват, а действие, предусмотренное законом.
«В результате вынесения окончательного решения суда выдан исполнительный лист, по которому исполнителем осуществляется исполнительное производство. Исполнение окончательного решения суда является обязательством государства, предусмотренным Конституцией Республики Молдова. Соблюдение вступивших в законную силу приговоров и других судебных решений, а также содействие судам в ходе судебного процесса, в исполнении вступивших в законную силу приговоров и других судебных решений обязательны» (ст.120), Европейской конвенцией по защите прав человека и основных свобод и другими законодательными актами.
Вместо того, чтобы уважать и исполнить окончательное решение суда, группа Danube и его хозяева, осужденные за мошенничество, всяческим образом уклоняются от исполнения, прибегая к различным незаконным действиям с единственной целью — реализовать их самонадеянные надежды по переложению ответственности на государство.
Касательно ЕБРР, залога, инвестиций и инвестора. ЕБРР, как и МАИБ, выдал долгосрочный кредит для Danube Logistics SRL. Bemol уважает их права кредитора и в своих действиях руководствуется и будет руководствоваться соблюдением этих прав.
Томас Мозер совершил присвоения и хищения в особо крупных размерах в составе организованной преступной группы, а в целях их отмывания создал в Голландии одноименную компанию Danube Logsitics Holding BV. Danube Logistics Holding BV и Томас Мозер никогда не были инвестором и не инвестировали в Молдову ни цента. СМИ, для того чтобы убедиться, самостоятельно могут запросить Комиссию (Комиссия по рассмотрению инвестиций значимых для государственной безопасности) и выяснить, что Томас Мозер и Danube Logistics Holding BV ничего не инвестировали в молдавскую экономику. Так называемый «инвестор» Томас Мозер, являющийся бывшим работником ЕБРР, смог использовать свои связи и друзей внутри Банка (некоторые из которых уже уволились) в попытке спрятать украденное за ЕБРР в офшорной юрисдикции.
Мы сочувствуем незавидному положению такого авторитетного финансового института как ЕБРР из-за своих бывших работников, в котором он не должен был оказаться, а представители Danube и далее продолжают эксплуатировать ЕБРР для своего прикрытия.
Кроме окончательного решения, находящегося в исполнительном производстве, прокуратурой Республики Молдова возбуждены уголовные дела в отношении присвоения чужих активов, отмывания денег, изготовления и использования фальшивых документов, служебного подлога и злоупотребления властью, совершенные публичными должностными лицами. В рамках этих уголовных разбирательств Bemol признан пострадавшим лицом.
Наш призыв к этой группе — если Вы видите какое-либо правонарушение, немедленно обратитесь в правоохранительные органы.
Bemol в свою очередь заявляет, что если кто-то из должностных лиц вмешается по просьбе ЕБРР в исполнительный процесс или другие юридические разбирательства, а также в случае вмешательства ЕБРР путем продления или установления новых кредитных и других обязательств для дальнейшей защиты интересов этой преступной группы, мы будем обращаться в Европейскую Прокуратуру и другие международные инстанции. Как ЕБРР, так и Республика Молдова финансируются из европейских фондов", — говорится в заявлении компании.