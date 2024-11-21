Ударил об стену и таскал за волосы: в Уфе две школьницы пострадали на квесте из-за вжившегося в роль аниматора

В Уфе на днях произошел шокирующий инцидент, в котором пострадали дети. Две 12-летние девочки, по словам их родителей, стали жертвами жестокого обращения во время хоррор-квеста под названием «Судная ночь». Тематический аттракцион, вместо того чтобы подарить незабываемые впечатления, обернулся настоящим кошмаром.
ДЕТИ ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.
Все случилось 16 ноября. В этот день шесть девочек в возрасте 10−12 лет пришли в популярную квест-комнату, чтобы отпраздновать день рождения одной из них. Однако веселье быстро сменилось ужасом. По словам пострадавших школьниц, актер квест-комнаты перегнул палку: он бил детей электрошокером, грубо обращался с девочками, а одну из них таскал за волосы и даже ударил головой о стену. В результате девочка получила сотрясение мозга и ушиб носа. Сейчас ребенок находится в больнице под наблюдением врачей, а ее мать, узнав о случившемся, сразу же написала заявление в полицию.
На записях не видно, как детей бьют шокером и ударяют об стену, но они утверждают, что так и было. Фото: ГТРК «Башкортостан».
— Именно мою дочку схватили за шею и ударили головой об стену, — рассказывает мама потерпевшей. — Были дети, которых и шокером также (били — Ред.). За волосы ребенка таскали моего.
Однако организаторы квеста «Судная ночь» уверяют, что никаких побоев не было. По их словам, девочки покинули квест в хорошем настроении и остались под хорошими впечатлениями.
— Все нормально. Вчера к нам приходила опергруппа, они посмотрели камеры, контакта не было, — сообщают организаторы квест-комнаты. — Дети вышли после квеста довольные, улыбались. Я не знаю, откуда там негатив вышел. Весь квест прошел в штатном режиме, не было никаких увечий и синяков.
Организатор квеста утверждает, что школьницы вышли веселыми и довольными. Фото: ГТРК «Башкортостан».
ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО.
С оправданиями организаторов, по всей видимости, не согласны правоохранительные органы. В ответ на жалобы матери пострадавшей девочки прокуратура начала проверку, которая уже стала основанием для уголовного дела по статье об оказании небезопасных услуг.
Сейчас записи с видеокамер внимательно изучают следователи. Фото: ГТРК «Башкортостан».
— В настоящее время на месте проведения квеста работают следователи Следственного комитета, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются несовершеннолетние участники, руководство и работники организации, в отношении пострадавших планируется проведение судебно-медицинской экспертизы, — передали в Следственном комитете Башкирии.
Инцидентом в квесте уже заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин. Он запросил у главы регионального управления доклад о расследовании.
«НАСТОЯЩИЙ СТРАХ И АДРЕНАЛИН».
Как объясняют организаторы, квест-хоррор «Судная ночь», созданный по одноименной серии американских фильмов ужасов, пользуется особой популярностью у гостей.
«В эту ночь допускается использование оружия. В эту ночь на улицах начнется кровавая бойня. За небольшую оплату вы можете арендовать дом, созданный для укрытия во время судной ночи в небольшом городке Монингхилл. Но кто знает — кому вы перейдете этим дорогу? Сможете ли вы пережить ночь, в которую любое насилие станет легальным? Будьте готовы до конца бороться за свою жизнь. И помните: в судную ночь дозволено все — главное, дожить до рассвета» — гласит описание квеста на сайте.
По словам участников, актер квеста слишком сильно вжился в роль и перегнул палку. Фото: скриншот «ВЕСТИ Башкортостан».
Сам квест длится примерно час, в нем могут участвовать от 1 до 10 человек старше 12 лет. Всего предусмотрено 4 уровня сложности и страха: «лайт» (без прямого контакта с актерами) и «мидл» (небольшой контакт) доступны для детей и подростков до 14 лет. Для тех, кто постарше, предлагается пощекотать нервишки на режимах «мидл 16+» (актер будет вас активно щипать, толкать и даже использовать шокер). Для самых отчаянных предлагается режим «хард» (18+): тут уже предполагается «плотный контакт с болевыми ощущениями». Проще говоря, вам будут давить на болевые точки, выкручивать суставы, а выйдете вы с синяками и ссадинами.
Почему 12-летним детям вместо «лайтовых» режимов решили устроить настоящую проверку на прочность и тем более без разрешения родителей — сейчас предстоит выяснить правоохранительным органам. На том же сайте организаторы четко указывают, что все актеры всегда подстраиваются под игроков, и если речь идет о детях, то «игра становится чуть более дружелюбной, но с возможностью испытать настоящий страх и адреналин». То есть явно без синяков и ударов головой об стену.
«ЗАБИРАЛА РЕБЕНКА С ШИШКОЙ НА ЛБУ».
Впрочем, судя по отзывам, инцидент с детьми на квестах — далеко не первый. Об этом свидетельствуют возмущенные отзывы.
— Ребенка пригласили на день рождения на квест «Дом Сатаниста». Забирала я ее уже с шишкой на лбу! Техника безопасности не соблюдается, ведущий схватил ребенка за рукав в полной темноте, сразу после того, как дети из светлого помещения вошли в темное, то есть глаза еще не привыкли к темноте, и ребенок ударился лбом об барную стойку. После этого организаторы даже не принесли никаких извинений. Оттоптали все ноги! — возмущается Ольга К.
Судя по отзывам в интернете, это не первый инцидент. Фото: скриншот с видео Прокуратуры Башкирии.
— Меня пригласили на квест «Дом Сатаниста». Дождались свое время. нам рассказали историю и заводят в лифт, а я до жути боюсь лифтов! В итоге выяснилось, что нас вообще завели не на тот квест. Девочкам давили на болевые точки, именинницу вообще щипали! Хорошо, что нас все же выпустили из этого квеста и завели в нужный, — вспоминает Лиза Р.
Впрочем, находятся и те, кто пришел в восторг от электрошокера и прочих экзекуций.
— Были на квесте «Ганнибал», эмоции остались потрясающие. Организатор приветливый, хорошо объяснил правила, уточнил несколько деталей, спросил про наше отношение к нецензурной брани. Актер сыграл на все 100, нас били цепями, душили и били шокерами, но это, скорее, страшно от адреналина, чем больно. Никаких синяков и ссадин не осталось, — вспоминает Елена М.
Та самая квест-комната, где были подростки. Фото: скриншот с видео Прокуратуры Башкирии.
— Организация на высшем уровне, все очень четко продумано. Сам квест супер. Актер и ведущий молодцы, очень хорошо вели игру, учитывая все нюансы. Били шокером и пугали, но аккуратно и избирательно, учитывая психотипы и стрессоустойчивость игроков. Весь квест на адреналине! — рассказывает София Х.
А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ.
Напомним, похожая история произошла в конце лета в Стерлитамаке. 31 августа компания молодых людей решила пройти квест, но актеры перестарались, и трое студентов вывалились из окна на втором этаже, получив ушибы, переломы и сотрясения мозга. Как рассказали друзья пострадавших, один из актеров буквально прижал ребят электрошокером к окну, из-за чего старая рама начала трещать и, не выдержав веса, рухнула на улицу. Удивительно, но сами организаторы уверяли, что никто из актеров и не думал никому угрожать шокером и использовал его исключительно в качестве антуража, а в момент, когда все произошло — и вовсе ребята находились одни в комнате.
В итоге по факту случившегося Следком Башкирии возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Организаторов обвинили в нарушении всех необходимых правил безопасности: что окно в комнате было не застеклено, а лишь заколочено картонкой, участникам не выдали фонари. А главное — допустили к участию несовершеннолетних, не заручившись согласием их родителей. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.