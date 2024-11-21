Ударил об стену и таскал за волосы: в Уфе две школьницы пострадали на квесте из-за вжившегося в роль аниматора

Сам квест длится примерно час, в нем могут участвовать от 1 до 10 человек старше 12 лет. Всего предусмотрено 4 уровня сложности и страха: «лайт» (без прямого контакта с актерами) и «мидл» (небольшой контакт) доступны для детей и подростков до 14 лет. Для тех, кто постарше, предлагается пощекотать нервишки на режимах «мидл 16+» (актер будет вас активно щипать, толкать и даже использовать шокер). Для самых отчаянных предлагается режим «хард» (18+): тут уже предполагается «плотный контакт с болевыми ощущениями». Проще говоря, вам будут давить на болевые точки, выкручивать суставы, а выйдете вы с синяками и ссадинами.