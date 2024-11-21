Уфимский врач назвала наихудшую еду для кишечника

Стало известно, какая еда несет самый большой вред для кишечника. По словам гинеколога-эндокринолога из Уфы Анны Бакировой, при составлении меню стоит руководствоваться простым правилом: свести на минимум такие продукты, которые вы бы никогда не добавили при готовке в домашних условиях. Например, красители, подсластители, консерванты.
Медик объяснила, что подобная еда растворяется еще в желудке, не попадает в кишечник, но при этом несет огромную нагрузку по калорийности.
В беседе с UfacityNews.ru, Бакирова напомнила жителям Башкирии, чтобы они чаще ели сбалансированную еду, богатую минералами, витаминами и разными элементами.
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