Уфимский врач назвала наихудшую еду для кишечника

Стало известно, какая еда несет самый большой вред для кишечника. По словам гинеколога-эндокринолога из Уфы Анны Бакировой, при составлении меню стоит руководствоваться простым правилом: свести на минимум такие продукты, которые вы бы никогда не добавили при готовке в домашних условиях. Например, красители, подсластители, консерванты.