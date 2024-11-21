Детей посреди ночи забрали в детдом в Тюмени: версии матери и полиции

Прибывшие по вызову соседей к многодетной семье в Тюмени сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних увезли пятерых детей в возрасте от 4 до 15 лет. Об этом пишет портал 72.RU.
По словам матери детей Татьяны, полицейские приехали среди ночи и толком не объяснили причины своих действий. Они отвезли двух девятилетних ребят, а также детей 15 и 11 лет в детский дом. Младшего ребенка, которому 4 года, доставили в так называемый дом малютки.
Мать рассказала корреспонденту 72.RU, что прибывшая вместе с полицейскими женщина, представившаяся сотрудницей органов опеки, якобы угрожала лишить ее родительских прав и детских пособий. По словам хозяйки дома, семья у них благополучная. Оба супруга работают: муж трудится грузчиком, а сама она занимается маникюром.
Женщина предполагает, что опеку и полицейских могли вызвать соседи, с которыми у ее семьи затяжной конфликт, и сказать о происходящей в семье ссоре. По словам матери детей, соседи регулярно выпускают гулять двух овчарок, из-за чего она с ними и ругается. В протоколе полицейские написали, что родители изъятых несовершеннолетних находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас женщина написала жалобу в Следственный комитет РФ.
В свою очередь, в УМВД Тюмени сообщили местной прессе, что вызов по указанному адресу поступил в связи с «совершением противоправных действий». Поэтому несовершеннолетних пришлось увезти в центр «Семья». В таких ситуациях решение о дальнейшей судьбе детей принимает суд после изучения аргументов сторон. Если родители докажут, что они не нарушают права детей, то несовершеннолетних им вернут. Если нет, то супругов могут лишить родительских прав, разместив детей в соответствующие учреждения.