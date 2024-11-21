Детей посреди ночи забрали в детдом в Тюмени: версии матери и полиции

В свою очередь, в УМВД Тюмени сообщили местной прессе, что вызов по указанному адресу поступил в связи с «совершением противоправных действий». Поэтому несовершеннолетних пришлось увезти в центр «Семья». В таких ситуациях решение о дальнейшей судьбе детей принимает суд после изучения аргументов сторон. Если родители докажут, что они не нарушают права детей, то несовершеннолетних им вернут. Если нет, то супругов могут лишить родительских прав, разместив детей в соответствующие учреждения.