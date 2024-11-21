Второе массовое отравление детей под Красноярском: возможные причины случившегося

20 ноября стало известно об отравлении 30 детей в школе № 15 в городе Канске. Поставкой продуктов в это учебное заведение занимается индивидуальный предприниматель Юрий Печёрский. В беседе с изданием NGS24 бизнесмен рассказал, что может быть лишь две причины произошедшего: заражение детей ротавирусом и неправильное приготовление еды. В последнем случае ответственность несет поставщик продуктов. Печёрский надеется, что к отравлению детей его фирма отношения не имеет: «Уши красные уже с утра у меня. У нас на местах сейчас Следственный комитет, прокуратура, Роспотребнадзор».