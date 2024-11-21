Второе массовое отравление детей под Красноярском: возможные причины случившегося

В Красноярском крае второй раз за последние дни в школьной столовой отравились учащиеся. В настоящее время следственные органы проводят проверку по данным фактам. Есть несколько версий причин произошедшего.
20 ноября стало известно об отравлении 30 детей в школе № 15 в городе Канске. Поставкой продуктов в это учебное заведение занимается индивидуальный предприниматель Юрий Печёрский. В беседе с изданием NGS24 бизнесмен рассказал, что может быть лишь две причины произошедшего: заражение детей ротавирусом и неправильное приготовление еды. В последнем случае ответственность несет поставщик продуктов. Печёрский надеется, что к отравлению детей его фирма отношения не имеет: «Уши красные уже с утра у меня. У нас на местах сейчас Следственный комитет, прокуратура, Роспотребнадзор».
Предприниматель отметил, что за 11 лет его работы имели место лишь два подобных случая. Оба раза причиной недомогания детей становилась ротавирусная инфекция, что исключало вину его предприятия. Тем не менее возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.
В случае распространения в школе вирусной инфекции сложно сказать, кого именно привлекут к ответственности. Не исключено, что виновных найдут среди сотрудников административного персонала, которые вовремя не отреагировали на информацию о заболевших учениках или сотрудниках. Но однозначно утверждать что-либо на данном этапе еще рано.
До этого с симптомами отравления в больницу обратились дети из школы № 76 города Красноярска. В управлении образования корреспонденту NGS24 пояснили, что ротавирусная инфекция никак не связана с деятельностью поставщиков продуктов питания. Но последних все равно проверяют правоохранительные органы и Роспотребнадзор.