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Совершившего поджог на ж/д в Брянске агента Украины осудили на 15 лет

Агента Украины, совершившего поджог на железной дороге в Брянске и задержанного при попытке осуществить другую диверсию, осудили на 15 лет. Об этом 21 ноября сообщило Западное межрегиональное Следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СУ СК РФ).

Источник: AP 2024

Установлено, что 25 февраля текущего года фигурант вступил в преступную группировку для дестабилизации работы органов власти РФ. Он вместе с несовершеннолетним знакомым осуществил поджог релейного шкафа на 373 км железнодорожного перегона Полпинская-Чернец МЖД в Володарском районе Брянска, после злоумышленники скрылись.

«Сотрудниками УФСБ России по Брянской области и УМВД России по Брянской области были установлены граждане, совершившие преступление. При попытке мужчины совершить очередную диверсию он был задержан», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Согласно данным СУ СК РФ, суд признал мужчину виновным в совершении ряда преступлений. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в течении первых трех лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима.

Несовершеннолетнему, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство, также был признан виновным. Он будет находиться на протяжении шести лет в воспитательной колонии.

Ранее, 24 сентября, сотрудники ФСБ задержали жителя Биробиджана, завербованного украинскими спецслужбами и готовившего диверсию на ж/д и поджог пункта сбора контрактников. 23-летний злоумышленник занимался сбором данных об объектах Минобороны России, а также изготовил контейнеры с зажигательной смесью для поджога пункта отбора на территории города.