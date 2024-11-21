Совершившего поджог на ж/д в Брянске агента Украины осудили на 15 лет

Согласно данным СУ СК РФ, суд признал мужчину виновным в совершении ряда преступлений. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием в течении первых трех лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима.