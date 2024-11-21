«За ногу приковывал сына к батарее». Отец получил два года за незаконное лишение свободы сбегавшего из дома подростка

Мужчину судили за незаконное лишение свободы сына (ч.1 ст. 183 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорили к 2 годам заключения со штрафом 100 базовых величин (4 тысячи белорусских рублей в ноябре 2024-го). Еще ему дали отсрочку основного наказания на 2 года и обязали не менять место жительства без согласия контрольного органа, а также не выезжать по личным делам более чем на 1 месяц за пределы города.