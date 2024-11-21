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«За ногу приковывал сына к батарее». Отец получил два года за незаконное лишение свободы сбегавшего из дома подростка

В Мозыре отец сел на два года, так как приковывал сына к батарее и сажал на цепь.

Источник: Комсомольская правда

Житель Мозырского района приковывал сына-подростка цепью к батарее. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Гомельской области.

Правоохранители установили, что 42-летний фигурант не менее трех раз с декабря 2023-го по январь 2024-го в квартире сковывал ногу своего сына цепью, а двухметровый металлический трос присоединял к батарее отопления. Таким образом отец лишал ребенка возможности выходить в туалет и принимать пищу.

Мальчик сейчас воспитывается только отцом, так как мать ребенка умерла. Но с 2022-го подросток стал убегать из дома, прогуливать школу и совершать административные правонарушения. Тогда мозырянин решил лишать сына свободы, чтобы он не убегал из дома, а делал уроки. В квартире также находилась прабабушка, которая всегда могла принести школьнику еду.

Происходившее в семье раскрылось в конце января 2024-го, когда педагоги из школы при плановом посещении обнаружили, что подросток находился дома на цепи. Педагоги вызвали отца, тот освободил мальчика, а учителя обо всем сообщили в милицию. Тогда же мальчика отвезли в учреждение здравоохранения, где провели обследование и не обнаружили на нем телесных повреждений.

В школе несовершеннолетний характеризуется с отрицательной стороны, так как подросток пропускает занятия, нарушает дисциплину и имеет склонность к воровству.

Во время предварительного следствия и в судебном заседании отец ребенка полностью признал свою вину.

Мужчину судили за незаконное лишение свободы сына (ч.1 ст. 183 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорили к 2 годам заключения со штрафом 100 базовых величин (4 тысячи белорусских рублей в ноябре 2024-го). Еще ему дали отсрочку основного наказания на 2 года и обязали не менять место жительства без согласия контрольного органа, а также не выезжать по личным делам более чем на 1 месяц за пределы города.

Приговор вступил в законную силу.

Кроме того, сейчас рассматривается гражданское дело, где решается вопрос о помещении 12-летнего подростка в учебно-воспитательное спецучреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания.

Еще 118 человек эвакуированы при пожаре в районной больнице в Климовичах.

А в Бобруйске пожар произошел на площадке переработки нефтепродуктов.