Казахстанка заявила об изнасиловании и получила срок

Как сообщили в ведомстве, в феврале женщина в состоянии алкогольного опьянения находилась в квартире со знакомым мужчиной и добровольно вступила с ним в интимную связь. На следующий день она подала в полицию ложное заявление, обвинив его в изнасиловании. Данное обвинение, по данным прокуратуры, привело к вовлечению невиновного мужчины в уголовное преследование и отвлечению ресурсов полиции Усть-Каменогорска на расследование несуществующего преступления.