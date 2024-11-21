В Башкирии молодой сосед жестоко расправился с инвалидом-колясочником

По информации издания «На земле Салавата», тело молодого мужчины было найдено дома в ночь с 19 на 20 ноября. Следователи быстро нашли подозреваемого и допросили его. Им оказался 35-летний сосед погибшего. По его словам, он ударил мужчину ножом из-за ссоры на бытовой почве. В день трагедии сельчане выпивали крепкий алкоголь.