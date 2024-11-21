Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии молодой сосед жестоко расправился с инвалидом-колясочником

В Башкирии ударом ножа убит инвалид-колясочник.

Источник: Комсомольская правда

В селе Мечетлино Салаватского района обнаружен труп 37-летнего мужчины. Погибшим оказался местный житель, передвигавшийся на коляске и имевший вторую группу инвалидности.

По информации издания «На земле Салавата», тело молодого мужчины было найдено дома в ночь с 19 на 20 ноября. Следователи быстро нашли подозреваемого и допросили его. Им оказался 35-летний сосед погибшего. По его словам, он ударил мужчину ножом из-за ссоры на бытовой почве. В день трагедии сельчане выпивали крепкий алкоголь.

По факту произошедшего начато разбирательство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.