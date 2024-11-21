ФСБ и МВД пришли с обысками в Zenden

Продажа обуви в России без маркировки запрещена с июля 2020 года. Источник РБК, близкий к правоохранительным органам, говорит, что при анализе рынка обуви установлены факты продажи товаров с несуществующими кодами маркировки, повторные продажи, то есть реализация двух или многих товаров с одинаковыми кодами, оборот товаров вне государственных информационных систем. «Поддельные коды маркировки могут использоваться недобросовестными участниками рынка для сокрытия выручки от реализации товаров», объяснил он.