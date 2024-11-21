ФСБ и МВД пришли с обысками в Zenden

Силовики проводят обыски на складах компаний, которые следствие считает связанными с владельцем обувного ретейлера Zenden Андреем Павловым (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), рассказал РБК источник, знакомый с ходом следственных действий, и подтвердил источник, близкий к правоохранительным органам.
По словам обоих источников, следственные действия, в частности, идут в микрорайоне Белые столбы подмосковного Домодедово и в московском офисе Zenden на Щукинской улице. По словам одного из источников, в обысках принимают участие сотрудники ФСБ и МВД.
РБК направил запросы в ФСБ, МВД, а также Андрею Павлову и пресс-службу Zenden.
«Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 171.1 УК», — говорит источник РБК, близкий к правоохранительным органам.
Данная статья предусматривает ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров без маркировки. Если речь идет о крупном ущербе и группе лиц, то Уголовный кодекс предполагает наказание до 6 лет лишения свободы.
Продажа обуви в России без маркировки запрещена с июля 2020 года. Источник РБК, близкий к правоохранительным органам, говорит, что при анализе рынка обуви установлены факты продажи товаров с несуществующими кодами маркировки, повторные продажи, то есть реализация двух или многих товаров с одинаковыми кодами, оборот товаров вне государственных информационных систем. «Поддельные коды маркировки могут использоваться недобросовестными участниками рынка для сокрытия выручки от реализации товаров», объяснил он.