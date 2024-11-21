В Башкирии женщина погибла из-за вспыхнувшей занавески

«Женщина варила суп. В какой-то момент она забежала в зал и крикнула, что в кухне загорелась занавеска, пожар! Мужчина очень плохо передвигается, и поэтому в кухню женщина вернулась быстрее. Когда супруг зашел в кухню, там уже все было в огне, а едкий дым полностью заполонил помещение. Он попробовал потушить пламя, но получил сильные ожоги, а потом заметил на полу свою супругу, она уже не подавала признаков жизни», — рассказали подробности происшествия в пресс-службе МЧС по РБ.