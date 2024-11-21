«Утром проснулся и увидел в комнате автозапчасти». Пьяный подросток повредил 16 авто за одну ночь в Минске

Так, в милицию самостоятельно обратился подросток 2008 года рождения, заявивший, что совершил преступления, о которых вспомнил не сразу. Молодой человек сказал, что накануне с другом он распивал алкогольные напитки. А утром, когда проснулся, то увидел в своей комнате отломанные детали от автомобилей. Поняв, что натворил, решил сам сдаться в милицию.