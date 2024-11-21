«Утром проснулся и увидел в комнате автозапчасти». Пьяный подросток повредил 16 авто за одну ночь в Минске

В Минске пьяный подросток повредил 16 автомобилей и сам пришел в милицию. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.
Так, в милицию самостоятельно обратился подросток 2008 года рождения, заявивший, что совершил преступления, о которых вспомнил не сразу. Молодой человек сказал, что накануне с другом он распивал алкогольные напитки. А утром, когда проснулся, то увидел в своей комнате отломанные детали от автомобилей. Поняв, что натворил, решил сам сдаться в милицию.
К прибывшим правоохранителям на месте стали обращаться граждане с заявлениями о повреждениях, обнаруженных на их авто. С места судэксперты изъяли следы рук и подошвы обуви. Было установлено совпадение с отпечатками подозреваемого. Несовершеннолетнему минчанину инкриминируют хулиганство (ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси).
Тем временем в Мозыре отец получил два года за незаконное лишение свободы сбегавшего из дома подростка: «За ногу приковывал сына к батарее».
А еще в парк «Дримлэнд» сносят в Минске — на его месте будет Парк народного единства.