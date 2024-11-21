Был в неадеквате: житель Уфы протаранил четыре машины на опасном перекрестке

В Уфе образовалась огромная пробка на пересечении улиц 50 лет СССР и проспекта Октября. Движение на оживленном перекрестке буквально встало. Уже сейчас портал Яндекс. Пробки оценивает ситуацию в восемь баллов.
Причиной тому оказалась массовая авария, которая произошла несколько минут назад. По словам очевидцев, водитель «Хёндай Солярис» протаранил сначала одну машину, затем врезался в еще две и зацепил четвертую. Автомобили развернуло по всему проспекту, что сильно осложнило движение. Как говорят свидетели ДТП, виновник аварии был в неадекватном состоянии.
Фото: ГАИ по Уфе Фото: ГАИ по Уфе.
В столичной Госавтоинспекции сообщили подробности массового ДТП. 41-летний водитель корейской машины поворачивал на 50 лет СССР и врезался с попутным «Ситроен». Затем «Хендай» таранит встречный «Хавал» и «Ленд Ровер», ждущий светофор. В больницу были доставлены водители китайского и корейского авто.
Фото: ГАИ по Уфе.
— По факту аварии начато административное расследование, — заключили в ГАИ.
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