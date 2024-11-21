Был в неадеквате: житель Уфы протаранил четыре машины на опасном перекрестке

Причиной тому оказалась массовая авария, которая произошла несколько минут назад. По словам очевидцев, водитель «Хёндай Солярис» протаранил сначала одну машину, затем врезался в еще две и зацепил четвертую. Автомобили развернуло по всему проспекту, что сильно осложнило движение. Как говорят свидетели ДТП, виновник аварии был в неадекватном состоянии.