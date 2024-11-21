Иномарка сбила трехлетнего мальчика и коляску с младенцем в Петербурге

Двое маленьких детей пострадали в ДТП во дворе дома 12к1 на улице Дыбенко в Петербурге. Все произошло вечером 20 ноября. Тогда мама вместе с трехлетним сыном и годовалым младенцем, который был в коляске, переходили дорогу, как вдруг в них влетела Audi. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.