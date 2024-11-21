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Иномарка сбила трехлетнего мальчика и коляску с младенцем в Петербурге

Дети с ушибами головы и сотрясением мозга попали в больницу после ДТП на улице Дыбенко.

Источник: Комсомольская правда

Двое маленьких детей пострадали в ДТП во дворе дома 12к1 на улице Дыбенко в Петербурге. Все произошло вечером 20 ноября. Тогда мама вместе с трехлетним сыном и годовалым младенцем, который был в коляске, переходили дорогу, как вдруг в них влетела Audi. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

— Установлено, что 22-летний водитель, управляя Audi А-4, двигаясь по дворовой территории, наехал на двух маленьких пешеходов в возрасте трех лет и одного года, находящегося в коляске, которые вместе с мамой переходили дорогу, — говорится в сообщении.

Мальчиков госпитализировали в больницу в состоянии легкой степени тяжести. У них диагностировали ушибы головы и сотрясение мозга. Судя по всему, их мама не пострадала.

Полицейские по факту случившегося проводят проверку. Обстоятельства ДТП продолжают уточнять.