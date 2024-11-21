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В Тольятти в 14-й раз отложено заседание суда над фигурантами «Баймакского дела»

В Центральном районном суде Тольятти 20 ноября вновь отложили начало процесса над Халидом Ишкуватовым, Ильфатом Ишмуратовым и Закиром Кульмухаметовым. Жителей Башкортостана обвиняют по ч. 2 ст. 212 УК РФ «Участие в массовых беспорядках» и ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение неопасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти».

Источник: Коммерсантъ

Как следует из информации на сайте Центрального районного суда, причиной переноса на 4 декабря заседания под председательством судьи Татьяны Бегуновой стали «другие основания для отложения дела». Таким образом, старт процесса переносится уже в 14-й раз.

Напомним, 17 января 2024 года в Баймаке Республики Башкортостан активиста Фаиля Алсынова приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима по ч. 1 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». После вынесения приговора на площади перед судом произошло столкновение нескольких тысяч сторонников осужденного с силовиками. По итогам беспорядков Следственный комитет возбудил уголовные дела, фигурантами которых стали более 85 человек.

Судебные процессы над фигурантами «Баймакского дела» проходят в разных регионах России. Один из них никак не может стартовать в Тольятти. Начиная с 3 июля заседания откладывались из-за неявки свидетелей, недоставления подсудимых, болезней адвокатов, необходимости истребования новых доказательств и других причин.