Мужчина устроил погром на сельской почте, убита пенсионерка

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Сотрудник милиции в Дрибинском районе сумел обезвредить мужчину, который напал на людей в почтовом отделении, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
Инцидент произошел около 11:00 в четверг, 21 ноября, в агрогородке Рясно.
«В Дрибинский РОВД поступило сообщение, что 39-летний местный житель устроил погром в почтовом отделении и избил несколько посетительниц», — сказали в управлении.
Там также отметили, что правоохранители тут же выбыли на место происшествия.
В это же время недалеко от почты в свой выходной находился помощник оперативного дежурного ОДС местного РОВД. Милиционер, услышав крики, бросился на помощь. Он смог обезоружить злоумышленника и удерживал его до прибытия коллег.
В результате произошедшего на почте 71-летняя пенсионерка от полученных травм скончалась, еще одна женщина была доставлена в больницу.
По данным УВД, нападавший задержан, обстоятельства случившегося устанавливаются.