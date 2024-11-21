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Мужчина устроил погром на сельской почте, убита пенсионерка

Задержал злоумышленника местный милиционер, который в свой выходной находился недалеко от отделения связи.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Сотрудник милиции в Дрибинском районе сумел обезвредить мужчину, который напал на людей в почтовом отделении, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Инцидент произошел около 11:00 в четверг, 21 ноября, в агрогородке Рясно.

«В Дрибинский РОВД поступило сообщение, что 39-летний местный житель устроил погром в почтовом отделении и избил несколько посетительниц», — сказали в управлении.

Там также отметили, что правоохранители тут же выбыли на место происшествия.

В это же время недалеко от почты в свой выходной находился помощник оперативного дежурного ОДС местного РОВД. Милиционер, услышав крики, бросился на помощь. Он смог обезоружить злоумышленника и удерживал его до прибытия коллег.

В результате произошедшего на почте 71-летняя пенсионерка от полученных травм скончалась, еще одна женщина была доставлена в больницу.

По данным УВД, нападавший задержан, обстоятельства случившегося устанавливаются.