Смертельный пожар забрал жизнь 69-летнего пенсионера

Как рассказали в МЧС по Башкирии, соседи побежали к горящему дому сразу, как заметили дым. Их встретил выходящий из дома хозяин и сказал, что все в порядке. Соседи вызвали пожарных и стали ждать спасателей. Однако в это время мужчина вновь зашел домой и там погиб.