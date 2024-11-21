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Смертельный пожар забрал жизнь 69-летнего пенсионера

В Башкирии в сгоревшем доме нашли труп.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском произошел смертельный пожар. В доме в микрорайоне Московка огонь вспыхнул в частном доме сегодня, 21 ноября, днем.

Как рассказали в МЧС по Башкирии, соседи побежали к горящему дому сразу, как заметили дым. Их встретил выходящий из дома хозяин и сказал, что все в порядке. Соседи вызвали пожарных и стали ждать спасателей. Однако в это время мужчина вновь зашел домой и там погиб.

«К сожалению, в ходе тушения пожара на полу был обнаружен 69-летний мужчина без признаков жизни. Позже медиками констатирована его смерть», — сообщили в ведомстве.

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