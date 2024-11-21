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В Самаре маршрутка столкнулась с легковушкой

В четверг, 21 ноября, в Самаре произошло ДТП с пассажирским микроавтобусом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 9:50 на пересечении улиц Пензенской и Владимирской столкнулись ВАЗ-2114 и автобус Ford Transit, следовавший по маршруту № 21 м.

В Ford находились четыре пассажира, одной из них — 60-летней женщине понадобилась медицинская помощь.