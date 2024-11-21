В Самаре маршрутка столкнулась с легковушкой

В 9:50 на пересечении улиц Пензенской и Владимирской столкнулись ВАЗ-2114 и автобус Ford Transit, следовавший по маршруту № 21 м.
В Ford находились четыре пассажира, одной из них — 60-летней женщине понадобилась медицинская помощь.
В четверг, 21 ноября, в Самаре произошло ДТП с пассажирским микроавтобусом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 9:50 на пересечении улиц Пензенской и Владимирской столкнулись ВАЗ-2114 и автобус Ford Transit, следовавший по маршруту № 21 м.
В Ford находились четыре пассажира, одной из них — 60-летней женщине понадобилась медицинская помощь.