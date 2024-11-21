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У начальника МВД Таганрога прошли обыски

К начальнику управления МВД Таганрога нагрянули с обыском сотрудники регионального УФСБ.
Источник: Комсомольская правда

В Таганроге прошли обыски у начальника МВД по городу. Об этом сообщает 1rnd.ru со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, обыски прошли не только в доме, но и на рабочем месте правоохранителя. Предполагаемой причиной могло стать уголовное дело об аксайских гаишниках.

Известно, что нынешний начальник МВД Таганрога вступил в должность 1 апреля этого года. Ранее он возглавлял управление ГИБДД Аксая.

Отметим, официальной информации о ситуации не поступало.

Напомним, в Ростовской области мужчину подозревают в даче взятки судебному приставу. По версии следователей, в ноябре этого года мужчина пришел на прием в отдел судебных приставов. Ростовчанин передал одному из сотрудников 40 тысяч рублей, за которые он должен был снять запрет регистрационных действий с его автомобиля. Однако пристав сообщил о взятке руководству.