У начальника МВД Таганрога прошли обыски

Напомним, в Ростовской области мужчину подозревают в даче взятки судебному приставу. По версии следователей, в ноябре этого года мужчина пришел на прием в отдел судебных приставов. Ростовчанин передал одному из сотрудников 40 тысяч рублей, за которые он должен был снять запрет регистрационных действий с его автомобиля. Однако пристав сообщил о взятке руководству.