«Избитая прутом пенсионерка умерла на месте». Мужчина напал на посетителей почты под Дрибином, избил до смерти 71-летнюю одну женщину и ранил другую

В Дрибинском районе местный житель напал на посетителей почты, от травм скончалась пожилая женщина, пишет БелТА.
Так, 21 ноября в агрогородке Рясно произошло нападение на местном почтовом отделении. Примерно в 11.00 часов в милицию сообщили о том, что 39-летний сельчанин устроил погром на почте и избил несколько посетительниц. Наряд милиции незамедлительно выбыл на место.
При этом неподалеку от почтового отделения в этот момент в свой выходной день оказался милиционер Александр Коваленко, помощник оперативного дежурного ОДС Дрибинского РОВД. Правоохранитель услышал крики на почте и бросился на помощь.
Милиционер выбил из рук злоумышленника прут, которым тот избивал женщину, обезвредил нападавшего и удерживал до прибытия коллег.
— На месте от полученных травм скончалась 71-летняя пенсионерка. Еще одна потерпевшая доставлена в больницу, — прокомментировали в УВД Могилевского облисполкома.
Нападавший задержан, идет следствие.
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