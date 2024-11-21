«Избитая прутом пенсионерка умерла на месте». Мужчина напал на посетителей почты под Дрибином, избил до смерти 71-летнюю одну женщину и ранил другую

Так, 21 ноября в агрогородке Рясно произошло нападение на местном почтовом отделении. Примерно в 11.00 часов в милицию сообщили о том, что 39-летний сельчанин устроил погром на почте и избил несколько посетительниц. Наряд милиции незамедлительно выбыл на место.