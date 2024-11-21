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«Избитая прутом пенсионерка умерла на месте». Мужчина напал на посетителей почты под Дрибином, избил до смерти 71-летнюю одну женщину и ранил другую

Под Дрибином мужчина забил насмерть прутом пенсионерку, устроив погром на почте.

Источник: Комсомольская правда

В Дрибинском районе местный житель напал на посетителей почты, от травм скончалась пожилая женщина, пишет БелТА.

Так, 21 ноября в агрогородке Рясно произошло нападение на местном почтовом отделении. Примерно в 11.00 часов в милицию сообщили о том, что 39-летний сельчанин устроил погром на почте и избил несколько посетительниц. Наряд милиции незамедлительно выбыл на место.

При этом неподалеку от почтового отделения в этот момент в свой выходной день оказался милиционер Александр Коваленко, помощник оперативного дежурного ОДС Дрибинского РОВД. Правоохранитель услышал крики на почте и бросился на помощь.

Милиционер выбил из рук злоумышленника прут, которым тот избивал женщину, обезвредил нападавшего и удерживал до прибытия коллег.

— На месте от полученных травм скончалась 71-летняя пенсионерка. Еще одна потерпевшая доставлена в больницу, — прокомментировали в УВД Могилевского облисполкома.

Нападавший задержан, идет следствие.

Тем временем в Мозыре отец получил два года за незаконное лишение свободы сбегавшего из дома подростка: «За ногу приковывал сына к батарее».

Также пьяный подросток повредил 16 авто за одну ночь в Минске: «Утром проснулся и увидел в комнате автозапчасти».