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В Минске на пешеходном переходе водитель наехал на мужчину

В Минске утром 20 ноября на пешеходном переходе произошел наезд автомобиля на мужчину. Об этом проинформировали в ГАИ.

Инцидент произошел около дома № 27 примерно в 6.50. Водитель автомобиля Volvo, не предоставив преимущество пешеходу, сбил жителя города, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для проведения обследования.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом соблюдать предельную внимательность и осторожность.