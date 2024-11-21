Инцидент произошел около дома № 27 примерно в 6.50. Водитель автомобиля Volvo, не предоставив преимущество пешеходу, сбил жителя города, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу.
Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для проведения обследования.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом соблюдать предельную внимательность и осторожность.
В Минске на пешеходном переходе водитель наехал на мужчину
В Минске утром 20 ноября на пешеходном переходе произошел наезд автомобиля на мужчину. Об этом проинформировали в ГАИ.
Инцидент произошел около дома № 27 примерно в 6.50. Водитель автомобиля Volvo, не предоставив преимущество пешеходу, сбил жителя города, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу.