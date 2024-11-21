В Минске на пешеходном переходе водитель наехал на мужчину

Инцидент произошел около дома № 27 примерно в 6.50. Водитель автомобиля Volvo, не предоставив преимущество пешеходу, сбил жителя города, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу.



Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для проведения обследования.



Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом соблюдать предельную внимательность и осторожность.