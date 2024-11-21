Бывший вице-губернатор Петербурга получил 13 лет за мошенничество и растрату

Помимо этого, Лавленцев, как сказано в материалах дела, получил несколько займов на развитие бизнеса от предпринимателя Геннадия Тимченко на общую сумму свыше 2 млрд 680 млн рублей, однако он присвоил их себе. Еще один эпизод преступной деятельности бывшего чиновника связан с проведением технических работ по прокладке инженерных коммуникаций при реконструкции дворца культуры подмосковного Реутова. Компания Лавленцева взяла на себя обязательства выполнить эти работы, получила деньги от администрации города, однако полностью своих обязательств не выполнила. Деньги в размере более 30 млн рублей, по версии обвинения, Лавленцев также присвоил себе.