Бывший вице-губернатор Петербурга получил 13 лет за мошенничество и растрату

«По совокупности преступлений назначить Лавленцеву наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в колонии общего режима», — зачитала приговор судья Олеся Менделеева. Другой фигурант дела, бывший гендиректор ООО «СКА-Арена» Игорь Забиран, приговорен к 7,5 года колонии.
Кроме этого, Лавленцев по решению суда должен выплатить 132,9 млн рублей штрафа, а Забиран — 54 млн рублей. В ходе прений сторон прокуратура требовала для бывшего вице-губернатора 13 лет колонии, а для его подельника — восемь лет лишения свободы.
По версии обвинения, Лавленцев в 2018 году, будучи главой компании «Горкапстрой», заключил договор о проведении геодезических исследований для строительства дороги Лобня — аэропорт Шереметьево и автомоста в подмосковных Мытищах. Работы были выполнены не полностью, а на счет компании было перечислено 10 млн рублей, которые осужденный присвоил.
Помимо этого, Лавленцев, как сказано в материалах дела, получил несколько займов на развитие бизнеса от предпринимателя Геннадия Тимченко на общую сумму свыше 2 млрд 680 млн рублей, однако он присвоил их себе. Еще один эпизод преступной деятельности бывшего чиновника связан с проведением технических работ по прокладке инженерных коммуникаций при реконструкции дворца культуры подмосковного Реутова. Компания Лавленцева взяла на себя обязательства выполнить эти работы, получила деньги от администрации города, однако полностью своих обязательств не выполнила. Деньги в размере более 30 млн рублей, по версии обвинения, Лавленцев также присвоил себе.
Последний эпизод его преступной деятельности связан со скандалом вокруг проведения строительного контроля объектов культурного назначения в Севастополе, Калининграде и Кемерове. Структура «Горкапстроя» заключила контракт с Фондом проектов социального и культурного назначения «Национальное и культурное наследие» по контролю за объектами культурного наследия, возглавляемым на тот момент Игорем Забираном. Предусмотренные соглашением работы так и не были приведены, при этом «Горкапстрой» получил выплату в размере порядка 600 млн рублей. Забиран, как установлено судом, оказывал при осуществлении этой преступной схемы содействие Лавленцеву.