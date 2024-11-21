В Ростовской области 18-летняя водитель попала в ДТП

В Ростовской области произошло ДТП с двумя легковушками. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. Авария произшла 18 ноября около 7:30 на трассе «Усьман-Веселый-Сальск».
По предварительной информации ведомства, 18-летняя девушка за рулем автомобиля «ВАЗ — 211440» не смогла выдержать безопасную скорость. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль «ВАЗ-1113». За рулем второй легковушки находился 53-летний водитель. От сильного удара автомобили получили серьезные механические повреждения.
В результате ДТП пострадал 53-летний водитель. С травмами его доставили в больницу. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, в Ростовской области бывшего правоохранителя осудили за подделку доказательств. Об этом стало известно 21 ноября. Его приговорили к штрафу в размере 120 тысяч рублей.