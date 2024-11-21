В Ростовской области 18-летняя водитель попала в ДТП

По предварительной информации ведомства, 18-летняя девушка за рулем автомобиля «ВАЗ — 211440» не смогла выдержать безопасную скорость. Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль «ВАЗ-1113». За рулем второй легковушки находился 53-летний водитель. От сильного удара автомобили получили серьезные механические повреждения.